Mainz (ots) - In seinem vierteljährlichen Risiko-Barometer hat derKreditversicherer Coface die Einschätzung für 19 überwiegend europäische Länderherabgestuft. Darüber hinaus wurden weltweit insgesamt 76 Branchen abgewertet.Auch Deutschland leidet unter der aktuellen Gemengelage und rutscht von einerRisikobewertung von A2 zurück in A3. Das Länderrisiko spiegelt dieWahrscheinlichkeit von erhöhten Zahlungsausfällen bei Exportkrediten in einemLand in den kommenden sechs Monaten wider.Das Grün auf der Risiko-Weltkarte verblasst, immer häufiger dominieren gelbe undrote Akzente und spiegeln den erneuten globalen wirtschaftlichen Abschwungwider. In seiner neuesten Einschätzung meldet Coface insgesamt 19Abwärtsrevisionen des Länderrisikos - darunter osteuropäische Länder wieTschechien, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen und die Slowakei, die allesamt vonRisikoklasse A3 in A4 rutschen. "Bei diesen Ländern sind die EU-Sanktionen gegenRussland und die Rezession in der Russischen Föderation ausschlaggebend. Dennfür die meisten ist Russland ein Haupthandelspartner und gerade im BereichEnergie ist die Abhängigkeit enorm", sagt Coface-Volkswirtin Christiane vonBerg. In Polen spielt auch der starke Anstieg der Zinsen eine wichtige Rolle, dadie polnische Zentralbank früher und stärker als die EZB auf die starkeInflation reagiert hatte.In Süd- und Westeuropa spielt die hohe Inflation die Hauptrolle für dieAbwertung, hier wurden Deutschland, Österreich, Frankreich, Portugal und Spanienvon A2 ("niedriges Ausfallrisiko") herabgestuft in A3 ("zufriedenstellendesRisiko"). Die Teuerungsraten führen zu einer verringerten Kaufkraft derKonsumenten, einem Rückgang des privaten Konsums und zu finanziellen Problemenfür Unternehmen, die gestiegene Produktionskosten nicht so schnell weitergebenkönnen. Zudem belasten anhaltende Lieferkettenprobleme die Wirtschaft und derAußenhandel geht deutlich zurück, da viele Länder zwar wenig direkt mitRussland, Belarus oder der Ukraine handeln, dafür aber umso mehr mit Osteuropa,das seinerseits wiederum besonders stark vom Ukrainekrieg belastet ist.Zwei LichtblickeGegen den Trend wurden die Risiko-Einschätzungen von Brasilien (jetzt in B"ziemlich hohes Risiko") und Angola (neu in Risikoklasse C "hohes Risiko")verbessert. Brasiliens Wirtschaft hat sich im Frühjahr überraschend resilientgezeigt. Das Land profitiert als Rohstoffexporteur besonders von starkgestiegenen Rohstoffpreisen und die hohen Devisenreserven deuten auf eingeringes Risiko für hohe Auslandsverschuldung hin. Auch die gesamtstaatliche