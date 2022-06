"Mit kühlem Kopf nach oben"- BG BAU demonstriert sicheres Arbeiten bei der Messe DACH+HOLZ International 2022 in Köln (FOTO)

Berlin (ots) - Unter dem Motto "Mit kühlem Kopf nach oben" beteiligt sich die

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) an der Messe DACH+HOLZ

International, die vom 5. bis 8. Juli in Köln stattfindet. In Halle 8 zeigen

dabei Fachleute praxisnahe Lösungen für sichere Bauarbeiten. Der Stand 411 ist

ein Gemeinschaftsstand der BG BAU mit dem Zentralverband des Deutschen

Dachdeckerhandwerks (ZVDH) und Holzbau Deutschland.



Modernen Arbeitsschutz live - das können Besucherinnen und Besucher der Messe

DACH+HOLZ International erleben. An Stand 411 in Halle 8 demonstrieren die BG

BAU und ihre Partner ZVDH und Holzbau Deutschland, wie den diversen

Gefahrensituationen beim Hausbau wirkungsvoll begegnet werden kann. Beispielhaft

ist am Gemeinschaftsstand eine Baustelle mit Haus, Gerüst und Kran aufgebaut.

Dank VR-Brille können Standbesucherinnen und -besucher außerdem in eine

virtuelle 360°-Umgebung eintauchen und so die Vorteile sicherer Bauweisen

eigenständig und interaktiv erkunden.