KfW Research Investitionsrückstand bei Schwimmbädern sinkt, aber Energiekosten erzeugen Kostendruck

Frankfurt am Main (ots) -



- Kommunen beziffern Rückstand 2021 auf 8,5 Mrd. EUR

- Steigende Energiepreise erschweren laufenden Betrieb

- Höhere Preise und drohende Schließungen als Reaktion



Sommerzeit, Ferienzeit, Schwimmbadzeit! Jung und Alt freuen sich jedes Jahr, die

heißen Tage am und im kühlen Nass zu verbringen. Schwimmbäder gehören zu den

beliebtesten, zugleich aber auch zu den teuersten Sporteinrichtungen der

Kommunen. Regional gibt es deutliche Unterschiede in der Ausstattung mit Bädern

in Deutschland, aber nahezu überall stellen die Kosten des laufenden Betriebs

sowie die Investitionsbedarfe öffentliche Träger vor Herausforderungen. Im

vergangenen Jahr ist der entsprechende Investitionsrückstand bundesweit zwar auf

8,5 Mrd. EUR gesunken (2020: 9,2 Mrd. EUR), gestiegene Energie- und Wasserpreise

erzeugen jedoch einen neuen und erheblichen finanziellen Druck. Das zeigt eine

Sonderauswertung des KfW-Kommunalpanels.