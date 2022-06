Emissionshandel - Baugewerbe plädiert Transformation darf nicht zu Lasten der Betriebe gehen

Berlin (ots) - Bis 2030 will die EU ihre Treibhausgasemissionen um mindestens 55

Prozent reduzieren. Um das zu erreichen, verhandelt Brüssel das umfangreiche

Fit-für-55 Gesetzgebungspaket. Die Mitgliedsstaaten stimmen in dieser Woche über

Allgemeine Ausrichtungen u.a. zum Emissionshandel (ETS) sowie zu den

CO2-Grenzwerten für PKW und leichte Nutzfahrzeuge ab.



"Die ursprüngliche Forderung des Umweltausschusses im EU-Parlament, mit einer

Kappung der Zertifikatemenge eine stärkere Emissionsminderung zu erreichen,

würde die Wirtschaft in diesen schwierigen Zeiten unverhältnismäßig unter Druck

setzen", warnt Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches

Baugewerbe. "Die angestrebte Klimaneutralität und eine beschleunigte

Energiewende für mehr Unabhängigkeit von Energieimporten bedeuten einen immensen

Kraftakt für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Gerade deshalb müssen

Klimaschutz und Wirtschaftswachstum in Einklang gebracht werden."