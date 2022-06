Bündnis fordert massive Verlagerung von Autoverkehr in Städten

BERLIN (dpa-AFX) - Viel weniger Autos - viel mehr Fuß-, Rad- und Nahverkehr in Städten: Um dieses Ziel zu erreichen, fordert ein Bündnis aus Verkehrs-, Umwelt- und Verbraucherverbänden grundlegende Reformen. Konkret geht es um das Straßenverkehrsgesetz. "Auto first war gestern, es muss gelten, Menschen first", sagte die Verkehrsexpertin beim Verbraucherzentrale Bundesverband, Marion Jungbluth, am Dienstag in Berlin.

Der Verkehrssektor reißt seit Jahren Klimaziele, wie die Bundesgeschäftsführerin des Fahrradclubs ADFC, Ann-Kathrin Schneider, sagte. Deshalb müsse Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) nun dringend Maßnahmen auf den Weg bringen für eine echte Verkehrswende. Diese sei mehr als eine Antriebswende - also den Umstieg vor allem auf Elektroautos.