Versicherungsgruppe die Bayerische bietet ab sofort ein Immobilienbewertungstool

München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische bietet ab sofort als

weiteren Servicebaustein ein Immobilienbewertungstool an. Dieses ist für Kunden

der Bayerischen kostenfrei. Der Rechner kann in vier Schritten als Ergebnis die

Wertspanne für die jeweilige Immobilie liefern.



Mit dem neuen Immobilienbewertungstool der Bayerischen wird Endkunden und

Beratern der Bayerischen ein kostenfreier Zusatzservice zur Verfügung gestellt.

Hierbei handelt es sich um einen Rechner, welcher in wenigen Minuten mittels

vier Schritten die Wertspanne für eine Immobilie aufzeigt. Das Ergebnis des

Immobilienrechners erhält man direkt digital in Form eines Bewertungsdossiers

per E-Mail. Mit diesem Angebot kann man über Kauf oder Verkauf einer Immobilie,

eine Finanzierung oder eine bauliche Veränderung einer Wohnimmobilie die

benötigten Informationen erhalten. Auch Hauseigentumsbesitzer können in Echtzeit

in regelmäßigen Abständen Bewertungen zu Ihren bestehenden Immobilien bekommen.