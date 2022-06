Der spanische Windkraftanlagenbauer Siemens Gamesa hat zwei Großaufträge im Offshore-Sektor bekanntgegeben. Der deutsche Energiekonzern RWE hat Siemens Gamesa als Turbinenlieferant für ein polnisches Offshore-Windprojekt ausgewählt. Zudem hat die Siemens-Energy-Tochter vom dänischen Energiekonzern Ørsted einen Großauftrag für ein deutsches Offshore-Windprojekt erhalten.

In dem Offshore-Windprojekt 'F.E.W. Baltic II' in Polen sollen 25 Offshore-Turbinen des Typs SG 14-236 DD von Siemens Gamesa zum Einsatz kommen. Außerdem wurde ein Servicevertrag abgeschlossen. Der Bau des Windparks soll 2024 beginnen. Bei Fertigstellung soll er 350.000 polnische Haushalte mit grünem Strom versorgen können.