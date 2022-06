Troilus erzielt im Zuge des Testprogramms im Pilotanlagenmaßstab eine Kupferausbeute von 94 % und eine Goldausbeute von 88,3 % für die Southwest Zone

28. Juni 2022, Montreal, Quebec - Troilus Gold Corp. (TSX: TLG; OTCQX: CHXMF) („Troilus“ oder das „Unternehmen“) freut sich, hervorragende metallurgische Gewinnungsergebnisse für die Southwest Zone im Rahmen eines laufenden metallurgischen Testprogramms im Pilotanlagenmaßstab für jedes der Hauptmineralvorkommen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Troilus im Norden von Quebec (Kanada) zu melden. Insgesamt etwa 9 Tonnen (9.000 kg) Probenmaterial, jeweils rund 3 Tonnen aus den drei Hauptmineralzonen (Zone Z87, J Zone und Southwest Zone) wurden im vergangenen Jahr an die metallurgische Testanlage von Eriez in Erie (Pennsylvania, USA) geschickt, um die Ausbeute an Gold, Kupfer und Silber mittels Standard-Schwerkraft- und Säulenflotationstechnologie zu bestätigen. Die Ergebnisse des Testprogramms werden zur Unterstützung der bevorstehenden Vormachbarkeitsstudie (PFS) sowie zukünftiger wirtschaftlicher Studien herangezogen.