DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Kosten für die Übernahme des Software-Anbieters Brightly seien alles andere als gering, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Kauf sei allerdings eindeutig strategisch und ziele auf die Beschleunigung der Ambitionen im Softwarebereich ab./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2022 / 06:42 / CET





