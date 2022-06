Ernährungsstrategie braucht definierte Prozessvereinbarungen

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Der Lebensmittelverband Deutschland hat im Vorfeld derAuftaktveranstaltung der "PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH" im Auftragdes Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zur Erarbeitung einerErnährungsstrategie 2023 Bundesminister Cem Özdemir ein Positionspapier mit denwichtigsten Prozessanforderungen zugeleitet. Darin beschreibt der Spitzenverbandder Lebensmittelwirtschaft sieben Grundprinzipien für den Arbeitsprozess einersolchen weitreichenden Strategie. Hauptgeschäftsführer Christoph Minhofferläutert: "Grundsätzlich begrüßen wir die Idee, Leitplanken zu erarbeiten, diedie Gesellschaft als Ganzes einbinden und den Weg zu einer nachhaltigerenZukunft ebnen. Es ist richtig und wichtig, dass hier alle Akteure, die dazubereit sind, einen Beitrag zu leisten, zur aktiven Beteiligung angesprochen sindoder noch angesprochen werden. Aber damit es am Ende nicht zu einersubstanzlosen Showveranstaltung wird und wir realistische und tragbareLösungsansätze entwickeln, bedarf es einiger grundlegender Voraussetzungen.Allen voran, dass es sich um eine vorurteilsfreie Debatte handelt und nichtversucht wird, Kompetenzen zu überschreiten. Dazu gehört, dass die Regierungunter Achtung der Grundrechte zwar kollektive Ziele formulieren und verbindlichfestlegen kann, dabei aber dem Einzelnen nicht die Freiräume des eigenenEntscheidens entziehen darf. Das heißt, der Staat hat kein Mandat dafür, denLebenswandel erwachsener Bürgerinnen und Bürger durch moralische Erziehung oderdurch Verhaltenslenkung in seinem Sinne zu verändern."Die sieben Grundprinzipien lauten:1. Bereitschaft für eine aktive Beteiligung unter geeigneten RahmenbedingenDie Lebensmittelwirtschaft ist bereit, sich an dem Prozess der Erarbeitung derErnährungsstrategie der Bundesregierung zu beteiligen und ihren Beitrag zuleisten. Voraussetzung hierfür ist ein gesamtgesellschaftlicher Dialog mit derPolitik, den Verbraucherinnen und Verbrauchern wie auch der Zivilgesellschaftunter geeigneten Rahmenbedingungen. Diese umfassen aus Sicht derLebensmittelwirtschaft u. a. eine vorurteilsfreie Berücksichtigungunterschiedlicher Perspektiven sowie die grundsätzliche Bereitschaft allerAkteurinnen und Akteure einen aktiven Beitrag zu der Ernährungsstrategie derBundesregierung zu leisten.2. Berücksichtigung aktueller KrisenDa viele Bereiche der Lebensmittelwirtschaft sowohl durch die Corona-Krise alsauch durch die Folgen des Ukraine-Kriegs finanziell stark getroffen wurden undsich gerade kleine und mittelständische Betriebe in den kommenden Monatenwirtschaftlich erst stabilisieren müssen, muss auch im Rahmen der Erarbeitung