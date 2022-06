REWE fördert Entwicklung von neuem Bio-Saatgut / 111.111 Euro für "Zukunftsstiftung Landwirtschaft" - Händler ist auf Öko-Feldtagen in Villmar

Köln / Villmar (ots) - REWE unterstützt mit 111.111,11 Euro den Saatgutfonds der

Zukunftsstiftung Landwirtschaft unter dem Dach der GLS Treuhand. Das Geld fließt

in nachhaltige Forschungsprojekte, vor allem in die biodynamische, regional

angepasste Züchtung von Sorten für den Öko-Landbau. Ökologisch angepasstes

Saatgut zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass es auch ohne Pflanzenschutz

und Mineraldünger den Bio-Landwirt:innen hohe Erträge sichert und die Pflanzen

dabei tolerant gegenüber Krankheiten, Schädlingen und langen Dürrezeiten sind.

"REWE setzt sich damit für ein breites Spektrum an Nutzpflanzen ein, für

samenfeste und widerstandsfähige Sorten, Open-Source-Züchtungen,

Erhaltungskonzepte und Saatgutbörsen", sagt Jürgen Scheider, Vorsitzender der

Geschäftsführung der REWE Mitte, anlässlich der heutigen Spendenübergabe bei den

Öko-Feldtagen im hessischen Villmar. "Also für Forschungs- und

Entwicklungsarbeit, die wirtschaftlich wenig lukrativ ist, aber nicht weniger

als die Zukunftssicherung der Bio-Landwirtschaft und die Absicherung der

ökologischen Transformation bedeutet."



"Der Ökolandbau ist ein ganzheitliches Anbausystem und braucht Pflanzen, die

züchterisch auf dieses abgestimmt sind. Von Widerstandsfähigkeit,

Beikrautunterdrückung, stärkerer Wurzelbildung bis hin zu einem optimalen

Strohertrag für eine artgerechte Tierhaltung beim Getreide oder bestem Geschmack

bei Gemüse - die Ökozüchter:innen müssen über 35 Merkmale im Blick haben",

erklärt Oliver Willing, Geschäftsführer der Zukunftsstiftung Landwirtschaft.

"Wir freuen uns sehr, dass REWE mit der Spende an unseren Saatgutfonds die

Ökozüchtung als wichtiges Fundament des Ökolandbaus weiter voranbringt."