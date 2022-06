Düsseldorf (ots) -



- Deutsche Telekom und Ericsson zeigen nahtlose grenzüberschreitende

5G-Kommunikation zwischen Deutschland, Frankreich und Luxemburg

- Datenaustausch zwischen Fahrzeugen ermöglicht vorausschauende

Kollisionswarnung

- EU geförderten Innovationsmaßnahme führt länderübergreifende

5G-Konnektivitätstests durch



Fahrzeuge warnen sich gegenseitig vor Gefahren auf der Straße. Auch über

Ländergrenzen hinweg. Wie eine nahtlose 5G-Konnektivität funktioniert, zeigen

Deutsche Telekom und Ericsson gemeinsam mit Partnern an den Grenzen zu

Frankreich und Luxemburg. Die Initiative 5GCroCo

(https://5gcroco.eu/homepage/overview.html) (Fifth Generation Cross-Border

Control) ist eine mit 17 Millionen Euro dotierte europäische

Innovationsmaßnahme.





Grenzüberschreitende 5G KonnektivitätWie kann zukünftig eine nahtlose, grenzüberschreitende 5G Konnektivitätsichergestellt werden? Das ist die Fragestellung, die die Initiative 5GCroCo ineinem grenzüberschreitenden Testszenario beantwortet. In dem von der EUgeförderten Projekt wird die nahtlose, grenzüberschreitende 5G-Kommunikation ander Grenze zwischen Deutschland und Frankreich sowie an der Grenze zwischenDeutschland und Luxemburg getestet. 5G-Verbindungen von Fahrzeugen, die vonForbach in Frankreich oder Schengen in Luxemburg nach Deutschland fahren, werdennahtlos aus den Netzen von Orange und POST Luxembourg in das Netz der DeutschenTelekom in Deutschland übergeben. Eine durchgehende Vernetzung entlang derStraße stellt sicher, dass die für die Fahrt wichtigen Dienste jederzeitverfügbar sind. Das bestehende 5G Mobilfunknetz wurde mit zusätzlicherNetzausrüstung von Ericsson ausgestattet. So wurde für diese Tests ein5G-Versuchsnetz aufgebaut, mit ähnlichen Merkmalen wie ein 5G Campus-Netz.Jedoch in einem größeren Maßstab.Fahrzeuge warnen bei drohender GefahrAuf dem Weg zu autonomen Fahrzeugen entwickeln die Automobilhersteller Sensoren,die es den Fahrzeugen ermöglichen, ihre Umgebung zu erkennen und die Fahrzeugezu steuern. Trotz der zunehmenden Anzahl von Sensoren im Fahrzeug bleibt dieWahrnehmung der Umgebung durch das Fahrzeug begrenzt. In bestimmten Situationensind autonome Sensorsysteme häufig nicht in der Lage, gefährliche Ereignisse aufder Straße vorherzusehen und zu lokalisieren. Dies kann eine Vollbremsung oderein gefährliches Fahrmanöver auslösen oder zu einer Kollision führen.Im Rahmen des Projekts stellten Stellantis und Renault Fahrzeuge zur Verfügung,die mit dem vernetzten Dienst Anticipated Cooperative Collision Avoidance (ACCA)ausgestattet sind. Das System ermöglicht es, Warnungen über Gefahren zu