LBS-Aktion Wir machen NRW und Bremen noch grüner / Klima&Zuhause-Kredit: Landesbausparkasse pflanzt Bäume für jede klimafreundliche Modernisierung (FOTO)

Münster/Bremen (ots) - Der menschengemachte Klimawandel setzt dem Wald in

Deutschland stark zu. Insbesondere unsanierte Immobilien sind neben dem Verkehr

für einen Großteil der schädlichen Emissionen verantwortlich. Das liegt vor

allem an ihren schlechten Energiewerten: Von den rund 3,8 Mio. Wohnimmobilien in

NRW haben nach Berechnungen der LBS mehr als 2 Mio. keinen ausreichenden

Wärmeschutz. Die LBS geht diese Herausforderung jetzt mit ihrer Aktion

"Klima&Zuhause-Kredit - Wir machen NRW und Bremen noch grüner" von beiden Enden

an: Für jedes nachhaltige Sofort-Darlehen, das bis Ende September bei der LBS

abgeschlossen wird, pflanzt die Landesbausparkasse einen Baum.



"Klimaschutz geht uns alle an, besonders beim Wohnen. Denn jede Modernisierung

zur CO2-Minderung wirkt unmittelbar vor Ort gegen die Erderwärmung. Wir wollen

NRW und Bremen noch grüner machen und bis zum Spätherbst bis zu 4.000

klimastabile Laubbäume zusätzlich pflanzen - helfen Sie mit!", sagt Jörg

Münning, Vorstandsvorsitzender der LBS West. Die Auswahl der regionalen

Aufforstungsflächen in NRW und Bremen erfolgt dabei in Abstimmung mit der

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.