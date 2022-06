Dr. Michael Linhart zu Gast - Österreichischer Botschafter auf der Eröffnungsfeier der neuen ReqPOOL-Repräsentanz in Berlin - "Digitalisieren im Sinne der Menschen" (FOTO)

Berlin (ots) - Die ReqPOOL Deutschland GmbH hat eine neue Repräsentanz in

Berlin-Wilmersdorf. Auf der Eröffnungsfeier war auch Dr. Michael Linhart

anwesend, ehemaliger Außenminister und neuer Botschafter der Republik Österreich

in Deutschland. Das rund 250 Quadratmeter große Büro trägt dem rasanten Wachstum

des Unternehmens Rechnung. Rund 130 Software- und IT-Spezialisten sind

inzwischen für ReqPOOL in Deutschland und Österreich tätig. Das Unternehmen

wächst exponentiell, hat seinen Beraterpool allein in den letzten zwei Jahren

mehr als verdoppelt. Beraten wird das Who-is-who der deutschsprachigen

Wirtschaft aus den Bereichen Energie und Versorgung, Industrie und Handel,

Banken und Versicherungen sowie dem öffentlichen Sektor, also Verwaltungen und

staatliche Institutionen.



"Österreich steht für Innovation und ausgezeichnete Unternehmen", erläutert

Boschafter Linhart im Rahmen seines Grußwortes. Man begrüße die Positionierung

ambitionierter Unternehmen wie ReqPOOL auf dem deutschen Markt und stärke damit

die internationale Reputation österreichischen Innovationspotentials. Damit

werden wichtige Impulse an die österreichische Wirtschaft gegeben, um auch im

Zeitalter der Digitalisierung und technologischen Transformation

wettbewerbsfähig zu sein, so Linhart, der bei der ReqPOOL-Büroeröffnung in

Berlin seinen ersten offiziellen Wirtschaftstermin als neuer Botschafter

wahrgenommen hat.