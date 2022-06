'Cygnus'-Frachter von der ISS abgedockt

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach rund vier Monaten an der Internationalen Raumstation ISS hat der unbemannte "Cygnus"-Frachter wieder abgedockt. Mit kiloweise Müll an Bord habe der von dem Unternehmen Northrop Grumman betriebene Frachter die ISS am Dienstag verlassen, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre sollte der "Cygnus" dann verglühen.

