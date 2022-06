Ein wichtiger Schritt in Richtung nachhaltiger Altersvorsorge

Bad Wildungen (ots) - Der Fachverband Leben Raum Gestaltung

Hessen/Rheinland-Pfalz, die IG METALL und die SIGNAL IDUNA Gruppe gehen

gemeinsam einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltiger Altersvorsorge. Die

drei Partner haben vereinbart, dass ab dem 1. Juli 2022 alle neuen Verträge zur

betrieblichen Altersvorsorge gemäß Tarifvertrag mit der nachhaltig

ausgerichteten Direktversicherung der SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG

abgeschlossen werden. Für die Versicherten ändert sich nichts, es gelten die

gleichen Konditionen wie mit der bisherigen konventionellen Altersvorsorge.

Allerdings ist das Kapitalanlage-Portfolio der neuen Versicherung nachhaltig

angelegt. Ziel ist, langfristig Klimaneutralität zu erreichen. So kann, laut

Wolfgang Kramwinkel, Vorsitzender des Tarifausschusses und Vizepräsident des

Fachverbandes, dass sozialpolitisch Notwendige mit dem umweltpolitisch

Sinnvollen verbunden werden.



Josef Windpassinger von der IG Metall Bezirksleitung Mitte begrüßt das Anliegen.

Dem Fachverband und der Gewerkschaft war es nach Ansicht des IG

Metall-Vertreters in der Vergangenheit immer ein wichtiges tarifpolitisches

Anliegen, für die Beschäftigten im Tischlerhandwerk sinnvolle und wirksame

Regelungen zur Altersvorsorge zu schaffen: "Mit der Neugestaltung des

Tarifvertrages zur betrieblichen Altersvorsorge geht es den

Tarifvertragsparteien darum, die Altersvorsorge für die Beschäftigten

zukunftssicher zu machen. Wenn dann die Nachhaltigkeit der Anlageprodukte das

Kriterium ist, ist das nur zu begrüßen," so Windpassinger.