JEFFERIES stuft Prosus auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Prosus von 50 auf 67 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe den Abschlag auf den Nettovermögenswert der Beteiligungsgesellschaft von 50 auf 40 Prozent gesenkt, schrieb Analyst Sebastian Patulea in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hintergrund seien der Verkauf der Beteiligung an Tencent und der geplante Aktienrückkauf./mf/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2022 / 00:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2022 / 00:37 / ET





