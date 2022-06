Ein kurzer Blick auf den Langfristverlauf der Symrise-Aktie zeigt seit mindestens 2009 einen intakten Aufwärtstrend, dieser reichte bis zum Jahreswechsel auf ein Rekordhoch von 132,65 Euro aufwärts. Allerdings hat die Aufwärtsdynamik bereits in den letzten Monaten zuvor deutlich abgenommen, anschließend rutschte Symrise auf den markanten Unterstützungsbereich der letzten zwei Jahre um 95,90 Euro und somit den 50-Monats-Durchschnitt ab. Zwar drängt sich durchaus ein potenzieller Doppelboden um 94,10 Euro im laufenden Seitwärtstrend auf, die Kursmuster seit Mai dieses Jahres weisen jedoch bergische Züge in Form eines sich öffnenden Keils auf. Der Blick von etwas weiter weg seit Sommer 2020 könnte sogar eine größere SKS-Formation darstellen, die in diesem Fall als ebenfalls bärisch einzustufen wäre.

Quartalszahlen im Fokus

Fundamental lief es für den Dufthersteller Symrise in den letzten Jahren hervorragend, die Performance konnte stetig gesteigert werden und brachte frische Rekorde zum Jahreswechsel hervor. Die nächsten Earnings stehen am 2. August auf der Agenda. Allerdings geht es in den nächsten Monaten um eine wegweisende Richtungsentscheidung, aber auch kurzfristig ergeben sich greifbare Handelsansätze. Diesmal auf der Unterseite - unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts sowie der Kursmarke von mindestens 105,40 Euro könnten weitere Abschläge zunächst auf glatt 100,00 Euro und darunter sogar in den Bereich der unteren Keilbegrenzung um 92,65 Euro drohen. Der Bereich zwischen den Aprilhochs und den aktuellen Jahrestiefs ist ohnehin als neutrale Schwankungszone zu bewerten. Ein bullisches Szenario ergibt sich daher erst oberhalb von mindestens 116,00 Euro für die Aktie, in diesem Fall könnte Symrise auf Sicht der nächsten Monate an seinen übergeordneten Abwärtstrend um 128,35 Euro zulegen.