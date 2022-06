Mehr Gehalt Headhunter verrät 5 Punkte, wie man jetzt einen ordentlichen Aufschlag bekommt (FOTO)

München (ots) - Vielen Menschen reicht das aktuelle Gehalt u.a. aufgrund der

Inflation nicht mehr aus. Sollte man jetzt eine Gehaltserhöhung von zehn bis

zwanzig Prozent fordern? Das ist nicht unmöglich, aber auch kein Selbstläufer.

Ohne gute Argumente sollte man nicht in die Gehaltsverhandlung gehen, wenn man

erfolgreich sein will.



"Eine gute Vorbereitung ist essenziell für die Verhandlung mit dem Chef. Im Kern

argumentiert man immer über seine Leistungen, die man für das Unternehmen

erbringt - ein Unternehmen muss die Performance von Mitarbeitern als Investition

wahrnehmen und dargestellt bekommen", erklärt Headhunter Dominik Roth. Gerne

verrät er in diesem Gastbeitrag, worauf man achten muss, wenn man eine

Gehaltserhöhung haben möchte.