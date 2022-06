Amazon verzichtet in deutschen Logistikzentren auf Luftpolsterkissen aus Plastik

München (ots) - Amazon Kund:innen aus Deutschland erhalten zukünftig keine

Artikel mehr, die mit Luftpolsterkissen aus Plastik verpackt sind. Dies gilt

sowohl für Artikel, die Amazon direkt verkauft, als auch für Artikel von

Verkaufspartnern, die ihre Produkte über Fulfillment by Amazon (FBA) versenden.



Stattdessen werden die Artikel mit 100 % recyceltem und 100 % recycelbarem

Packpapier verpackt, um Bewegungen in den Kartons zu verhindern und die Artikel

zu schützen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dies ist der jüngste Schritt von Amazon zur Reduzierung vonEinweg-Plastikverpackungen in deutschen Logistikzentren. Im Dezember 2021 habenwir bereits die Umstellung von Umverpackungen aus Einwegplastik aufVersandumschläge und -tüten aus Papier in Deutschland angekündigt."Leicht zu recycelnde Verpackungen sind wichtig für Kund:innen - und sie sindwichtig für uns", sagt Olivier Pellegrini, Director Customer Delivery Experiencebei Amazon. "Der Verzicht auf Luftpolsterkissen aus Plastik ist ein weitererSchritt hin zu Verpackungen, die unsere Kund:innen leicht und haushaltsnahrecyceln können."Seit 2015 hat Amazon das Gewicht der Verpackungen pro ausgehende Sendung um mehrals 36 % reduziert und mehr als eine Million Tonnen Verpackungsmaterialeingespart. Das entspricht zwei Milliarden Versandkartons.Von Pappkartons bis hin zu flexiblen Tüten aus Papier - wir arbeiten daran, dieNachhaltigkeit unserer Verpackungen zu verbessern. Amazon passt die Größe derVerpackungen an die Produkte an, um insgesamt weniger Material zu verbrauchen.Außerdem erhöhen wir den Anteil an recyceltem Material, der für die Herstellungder Verpackungen verwendet wird.Amazons Verpackungsprogramme ermutigen Lieferanten, ihre Produkte in leicht zuöffnenden Verpackungen zu liefern, die zu 100 % recycelbar sind und ohnezusätzliche Amazon-Verpackung an die Kund:innen versandt werden können. Amazontestet Verpackungen in einem speziellen, hochmodernen Labor und inLogistikzentren auf der ganzen Welt, um spezifische Schritte zu identifizieren,die Lieferanten unternehmen können, um ihre Verpackungen zu verbessern undsicherzustellen, dass die Produkte auf dem gesamten Weg bis zur Haustür desKunden geschützt sind. Wir ermutigen auch unabhängige Drittanbieter auf unseremAmazon Marketplace - die nicht Amazons Logistiknetzwerk nutzen und daher fürihre eigene Verpackungswahl verantwortlich sind - nachhaltigere Verpackungen zuverwenden.Obwohl Amazon intensiv daran arbeitet, Einweg-Plastikverpackungen zu reduzieren,