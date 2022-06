EnWave verkauft 10kW Maschine an Fungaria Snack Ltd. für Obst- und Gemüseproduktion in Ungarn

Vancouver, B.C., 28. Juni 2022 - EnWave Corporation (TSX-V: ENW | FSE: E4U) ("EnWave", oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/enwave-corp/ ) gab heute bekannt, dass es einen unterzeichneten Kaufvertrag von Fungaria Snack Ltd. ("Fungaria") über eine 10kW Radiant Energy Vacuum ("REV") Dehydrierungsmaschine für deren Produktionsstätte in Budapest, Ungarn, unterzeichnet hat. Die 10-kW-Maschine wurde im Februar 2021 im Rahmen einer Technologiebewertung in Betrieb genommen und wird für die Entwicklung und Vermarktung von hochwertigen Obst- und Gemüsesnacks für den ungarischen Markt eingesetzt werden.

Fungaria möchte vom stetig wachsenden Snack-Sektor in Ungarn profitieren, indem es nährstoffreiche Snacks mit nur einer Zutat einführt, die besser für Sie sind und lokale Geschmacksrichtungen und Zutaten enthalten.

Über EnWave

EnWave ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Innovation und Anwendung der Vakuum-Mikrowellentrocknung. Von seinem Hauptsitz in Vancouver, BC, aus hat EnWave ein solides Portfolio an geistigem Eigentum entwickelt, seine Radiant Energy Vacuum (REV)-Technologie perfektioniert und eine innovative Idee in eine bewährte, konsistente und skalierbare Trocknungslösung für die Lebensmittel-, Pharma- und Cannabisindustrie umgewandelt, die herkömmliche Trocknungsmethoden in Bezug auf Effizienz, Kapazität, Produktqualität und Kosten deutlich übertrifft.

Mit mehr als fünfundvierzig lizenzierten Partnern in zwanzig Ländern und fünf Kontinenten kreieren EnWave's lizenzierte Partner profitable, noch nie dagewesene Snacks und Zutaten, verbessern die Qualität und Konsistenz ihrer bestehenden Angebote, arbeiten schlanker und kommen mit der patentierten Technologie des Unternehmens, den lizenzierten Maschinen und der fachkundigen Anleitung schneller auf den Markt.

Darüber hinaus gründete EnWave eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, NutraDried Food Company, LLC, um REV-getrocknete Snackprodukte in Nordamerika herzustellen, zu vermarkten und zu verkaufen, einschließlich der beliebten Marke Moon Cheese, und um als Co-Hersteller für Dritte zu fungieren.

Die Strategie von EnWave besteht darin, lizenzpflichtige kommerzielle Lizenzen mit Lebensmittel- und Cannabisproduzenten zu unterzeichnen, die besser, schneller und wirtschaftlicher als Gefriertrocknung, Gestelltrocknung und Lufttrocknung trocknen und von den folgenden Vorteilen profitieren möchten: