Viele E-Commerce-Unternehmen haben von der Pandemie profitiert, darunter auch Shopify, seines Zeichens Anbieter für E-Commerce-Software. Doch die etwa $130 Milliarden Marktwert sowie der Umsatz, den die kanadische Firma in dieser Zeit gewonnen hatte, wurden kürzlich innerhalb eines Jahres zunichtegemacht als die Aktie um 75% sank. Zudem bereiten Inflation und Lieferengpässe dem Unternehmen mit Sitz in Ottawa Probleme, ebenso wie die veränderten Datenschutzrichtlinien von Apple, die sich auf den Einsatz von gezielter Werbung auswirken, sodass auch Shopifys generelles Umsatzwachstum und der Gesamtwert der über die Plattform verkauften Waren geschrumpft sind. Und die Konkurrenz schläft natürlich nicht! Handelsgigant Amazon, der das Ende der Pandemie deutlich besser weggesteckt hat, versucht, immer mehr Händler abzuwerben. Seit kurzem bietet der Online-Riese Prime-Lieferungsoptionen auch für Onlineshops, die nicht zu seinem eigenen Marktplatz gehören. Dieses sogenannte „Buy with Prime-Programm“ erlaubt es Händlern und dementsprechend ihren Kunden, Amazons Logistik für das Verschicken und Retournieren von Waren zu nutzen. In der Woche, in der das „Buy with Prime-Programm“ angekündigt wurde, fielen Shopifys Aktien um weitere ...

