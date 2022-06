Daimler Truck testet den Prototyp eines Wasserstoff-Lkws für den schweren Fernverkehr. Der serienreife 'GenH2 Truck' soll eine Reichweite von 1.000 Kilometern und mehr haben. Dazu setzt Daimler auf Flüssigwasserstoff, der eine deutlich höhere Energiedichte als gasförmiger Wasserstoff hat und damit höhere Reichweiten ermöglicht.

Erste Testfahrzeuge seien bereits auf Teststrecken und auf öffentlichen Straßen unterwegs. Der Wasserstoff-Lkw soll bereits in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts in Serie gehen. Dies teilte der DAX-Konzern am Montag an seinem Standort in Wörth am Rhein mit.