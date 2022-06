CORINTHIA HOTELS KOOPERIERT MIT DEM WELTBEKANNTEN "MONACO MARINA MANAGEMENT", UM NEUE MASSSTÄBE FÜR DEN YACHTSPORT IN DOHA ZU SETZEN

Doha, Katar (ots/PRNewswire) - Corinthia Hotels und United Development Company

(UDC), eine führende katarische Aktiengesellschaft und der Hauptentwickler von

The Pearl und Gewan Islands, haben eine strategische Kooperationsvereinbarung

mit Monaco Marina Management (M3) und dem Yacht Club de Monaco unterzeichnet, um

den Yachtsport in ihrem Yacht Club auf The Pearl zu entwickeln. Der neue Club

wird die Position der The Pearl Island als internationales Reiseziel für Segler

und Yachten weiter stärken.



Die Vereinbarung wurde von Simon Naudi, CEO von Corinthia Hotels, und Ibrahim

Jassim Al-Othman, Präsident, CEO und Mitglied des Vorstands von UDC, sowie von

Bernard d'Alessandri, Generalsekretär des Yacht Club de Monaco, und José Marco

Casellini, CEO von Monaco Marina Management, unterzeichnet.