Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Im Herzen der südchinesischen Guangdong-Hong

Kong-Macao Greater Bay Area (GBA) liegt Nansha, das auch an die beiden

Sonderverwaltungsregionen (SARs) angrenzt. Ein kürzlich veröffentlichter

Masterplan von Guangzhou Nansha zur Vertiefung der umfassenden Zusammenarbeit

zwischen Guangdong, Hongkong und Macao mit globaler Perspektive wurde auf einer

Pressekonferenz des Informationsbüros des chinesischen Staatsrats am 24. Juni

vorgestellt.



Nansha verfügt über günstige geografische Bedingungen, einen großen

Entwicklungsraum und eine solide industrielle Grundlage. Aufgrund des starken

Wunsches nach Zusammenarbeit und Entwicklung genießt Nansha einzigartige

Vorteile bei der Förderung der umfassenden Zusammenarbeit zwischen Guangdong,

Hongkong und Macao, sagte Guo Lanfeng, Mitglied der Gruppe der führenden

Parteimitglieder der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission von China.





Als eine der offensten Regionen Chinas verkörpert die wirtschaftlich dynamischeGBA, wie das Land sein offenes Wirtschaftssystem auf dem Weg zu einem höherenNiveau globaler Währungskooperation mit der Welt abstimmt, eine stärkereGBA-geführte Koordinierung zwischen Guangdong, Hongkong und Macao sind Nansha,Qianhai in Shenzhen und Hengqin in Zhuhai. Der ehrgeizige Plan für Nansha warein weiterer wichtiger Meilenstein beim Aufbau der GBA mit hoher Qualität. Nachjahrzehntelanger Entwicklung rückt das Viertel wieder ins Rampenlicht, so dieVolksregierung des Bezirks Nansha der Stadt Guangzhou.In dem Plan wird betont, dass Nansha den Aufbau industrieller Kooperationsbasenfür wissenschaftlich-technische Innovationen vorantreiben muss, heißt es in derPressekonferenz. Darüber hinaus sollte der Bezirk die gemeinsamen Anstrengungenvon Guangdong, Hongkong und Macao im Bereich der wissenschaftlich-technischenInnovation durch die Einrichtung wichtiger Plattformen für diesen Zweckunterstützen und die High-Tech-Industrie durch die Anwerbung hochqualifizierterMitarbeiter mit einer globalen Perspektive ausbauen. Um Nansha zu einem Magnetenfür Unternehmen und Talente im Bereich der Hochtechnologie zu machen, sollen diein der Startup-Zone ansässigen Unternehmen in den staatlich geförderten BranchenAnspruch auf einen ermäßigten Körperschaftssteuersatz von 15 % haben, und dieindividuellen Einkommen der in Nansha arbeitenden Bürger aus Hongkong und Macaosollen von Steuererhöhungen befreit werden. Darüber hinaus stellte Nansha eineReihe von Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung der Halbleiter- und