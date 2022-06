Terre des hommes sammelt 4,5 Millionen Euro Spenden für Ukraine

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine hat das Kinderhilfswerk terre des hommes 4,5 Millionen Euro an Spendengeldern für Hilfsprojekte im Kriegsgebiet gesammelt. "Mit dem Überfall auf die Ukraine am 24. Februar haben auch wir bei uns eine Zeitenwende erlebt", sagte am Dienstag Joshua Hofert, Vorstand Kommunikation bei der entwicklungspolitischen Hilfsorganisation, die ihren Sitz in Osnabrück hat.

Die ersten Hilfsangebote von terre des hommes seien Transporte von Medikamenten an ukrainische Krankenhäuser gewesen. Die Organisation fördere aber auch psychische Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche, die von der Flucht traumatisiert sind. Aktuell unterstütze das Hilfswerk 14 Projekte für die Ukraine in dem Land selbst, aber auch in Polen, Rumänien, Ungarn und in Deutschland.