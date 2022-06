NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf die Aufhebung von Corona-Beschränkungen in China und ein viele Milliarden US-Dollar schweres Aktienrückkaufpaket der Investmentbank Morgan Stanley haben den US-Börsen am Dienstag Auftrieb verliehen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 1,3 Prozent auf 31 838 Punkte. Damit setzte sich die dynamische Erholung der vergangenen Woche fort, die am Vortag ins Stocken geraten war.

Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte im frühen Handel um ein Prozent auf 12 129 Punkte nach oben. Der marktbreite S&P 500 lag mit gut einem Prozent im Plus bei 3944 Zählern./bek/men