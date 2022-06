Die neuen Bohrungen sind Teil der 24.000 Meter umfassenden Bohrkampagne in diesem Jahr. Weitere drei Bohrgeräte werden in den kommenden Wochen zum Einsatz kommen. Im vergangenen Jahr hatte Goliath rund 5.300 Meter in 24 Löchern gebohrt, von denen jedes Mineralisierung durchteufte. Insgesamt plant Goliath in diesem Jahr 84 Bohrungen von 24 verschiedenen Bohrpads aus.

Goliath Resources ( TSX-V: GOT; OTCQB: GOTRF; FRA: B4IF ) meldet einen Traumstart in die aktuelle Bohrsaison auf seinem Golddigger Projekt am Südende des Golden Triangle in British Columbia. Die drei ersten Bohrungen dieser Saison auf dem Step-Out-Bohrpad J im Gebiet „New Extension“ am südöstlichen Rand des 5,25 km² großen Explorationsfensters (siehe Abbildung 1) haben bedeutende Abschnitte mit Sulphid-Mineralisierung von bis zu 135 m durchteuft. Alle drei Bohrungen waren Treffer. Die Laborergebnisse stehen noch aus.

Die neu entdeckten Abschnitte in den ersten drei Löchern bestätigen das Vorhandensein eines ausgedehnten Mineralisierungssystems in der Tiefe und ein hohes Potenzial für lineare, weitläufige mineralisierte Körper, die in alle Richtungen offen sind. Die Art der Mineralisierung, die im Zielgebiet New Extension im darunter liegenden Vulkangestein beobachtet wurden, ähnelt jener, die in den Bohrlöchern und an der Oberfläche in der Zone Surebet beobachtet wurden. Surebet liegt höher in den darüber liegenden Sedimenten, was stark darauf hindeutet, dass es sich um dieselbe umfangreiche unterirdische Quelle für die mineralisierenden Flüssigkeiten handelt.

Bohrungen Nummer 25 bis 27: Die ersten drei Löcher der Saison 2022

Bohrloch GD-22-25 auf Pad J im Zielgebiet New Extension durchteufte mehrere breite Abschnitte mit vereinzelten und ader- bzw. brekzienhaltigen Sulfidmineralisierungen von bis zu 95,5 Metern Breite*, die Pyrrhotit, Pyrit und Chalkopyrit in Hazelton-Vulkaniten enthalten. Bohrloch GD-22-26 auf Pad J im Zielgebiet New Extension durchteufte eine breite Zone mit einer 135 Meter breiten ader-/brekzienhaltigen und vereinzelten Sulfidmineralisierung in Hazelton-Vulkangestein vom Grundgestein (30 m) bis zum Ende des Bohrlochs (165 m), bestehend aus Pyrrhotit (bis zu 3 %), Chalkopyrit (bis zu 1 %) und Pyrit (bis zu 5 %). Das Bohrloch endete in einer Sulfidmineralisierung und ist weiterhin offen. Bohrloch GD-22-27 auf Pad J im Zielgebiet New Extension durchteufte eine breite Zone mit 108 m breiten* Sulfidgängen und Brekzien vom Grundgestein (57 m) bis 165 m, bestehend aus Pyrrhotit (5 % insgesamt, örtlich massive cm breite Abschnitte), Pyrit (1 %, örtlich bis zu 3 %) und Chalkopyrit (Spuren, verstreut), und ist weiterhin offen.

Das ausgedehnte Mineralisierungssystem wurde auf einer Länge von 1 km in Nord-Süd-Richtung entlang der Zone Surebet und auf einer Länge von 2 km in Ost-West-Richtung von Real Deal bis zum neu gebohrten Pad J im Zielgebiet New Extension bestätigt, das in alle Richtungen offen bleibt; siehe Karte unten.



Abbildung 1: Zwischen dem Bohrloch „Real Deal“ und Pad J liegen 2 Kilometer. Als nächstes will Goliath auf Pad 15 bohren, das rund 820 Meter südlich von Real Deal liegt. Das Bohrgerät wurde bereits mobilisiert. Ein zweites Bohrgerät wird in Kürze „New Gold“ im äußersten Norden des Explorationsfensters testen.

Das Bohrgerät von Pad J wird zu Pad 15, 1,6 km westlich (820 m südlich von Real Deal), verlegt, um das Surebet-System in der Tiefe anzupeilen, während ein zweites Bohrgerät die Erweiterung des Systems in den vulkanischen Gesteinen von Hazelton im Norden bei New Gold, 2,5 km nördlich von Pad J (1 km nördlich von North Rubble), erproben wird; siehe Karte unten.

Das für dieses Jahr geplante 24.000-Meter-Bohrprogramm soll die Ausdehnung der bekannten Mineralisierung aus dem Jahr 2021 in alle Richtungen erweitern, einschließlich in Richtung Westen (bis Lake Pad, 940 m SW von Real Deal), in Richtung Norden (bis New Gold, 1 km nördlich von North Rubble) und in Richtung Osten (bis Pad J innerhalb des Zielgebiets New Extension, 1,5 km südöstlich des Surebet, das ein Gebiet von 5,25 km² umfasst. Outcrop, wo erste Bohrungen mehrere breite Mineralisierungszonen bestätigt haben); siehe Karte unten.

Das Bohrprogramm 2022 wird sich auf die Erweiterung der bekannten Parameter der hochgradigen Gold-Silber-Entdeckung Surebet konzentrieren. Geplant sind 24.000 m Bohrungen in 84 Löchern von 24 Bohrpads aus mit 4 Bohrgeräten. Es ist für Infill-Bohrungen auf Ressourcenebene konzipiert und umreißt das große mineralisierte System auf einer Fläche von 2,1 km Ost-West und 2,5 km Nord-Süd (5,25 Quadratkilometer).

Golddigger-Liegenschaft

Das Grundstück Golddigger wird zu 100 % von Goliath kontrolliert und erstreckt sich über eine Fläche von 23.859 Hektar (59.646 Acres oder 239 Quadratkilometer). Es befindet sich in der geologischen Weltklasse-Umgebung des Eskay-Grabens innerhalb des Goldenen Dreiecks von British Columbia und ist nur 2 km von der 'Roten Linie' entfernt, die mehrere Weltklasse-Lagerstätten beherbergt. Das Grundstück befindet sich 30 Kilometer südöstlich von Stewart, British Columbia, auf dem Gezeitenwasser.

Surebet zeichnet sich durch eine Reihe von NW-SE verlaufenden Strukturen aus, die innerhalb eines Pakets von Sedimenten der Hazelton-Gruppe vorkommen, die von Hazelton-Vulkaniten unterlagert werden und nur wenige Kilometer von der geologisch bedeutenden „Red Line“ entfernt sind. Alle 24 Diamantbohrlöcher, die im Jahr 2021 abgeschlossen wurden, durchschnitten bedeutende Abschnitte einer polymetallischen Au-Ag-Mineralisierung über einen Streichen von 1 km, 1,1 km neigungsabwärts und 600 Meter vertikal. Bohrloch GD-21-03* durchteufte 6,37 gpt AuEq (4,46 gpt Au und 122,13 gpt Ag) auf 35,72 Metern und Bohrloch GD-21-05* durchteufte 12,6 gpt AuEq (8,06 gpt Au und 313,66 gpt Ag) auf 6,38 Metern. Der durchschnittliche Gehalt und die durchschnittliche Breite aller 24 Bohrlöcher* ergaben 6,29 gpt AuEq (4,35 gpt Au und 104,94 gpt Ag) auf 5,87 Metern.

LiDAR-Bilder, Drohnenbilder und Feldbeobachtungen haben mehrere zusätzliche parallele Strukturen innerhalb eines 4 Quadratkilometer großen Gebiets identifiziert. Geochemische Analysen haben hochgradige polymetallische Gold-Silber-Mineralisierungen innerhalb dieser Strukturen bestätigt. Die steil abfallenden Strukturen Real Deal und Cloud 9 sowie die Ausläufer der Erweiterungszone weisen eine ähnliche Mineralisierung, Geochemie und Textur auf wie die Zone Surebet. Geologische Beobachtungen an der Oberfläche und im Bohrkern zeigen, dass sich die strukturelle Belastung in der Zone Surebet entlang ihrer flacher abfallenden Geometrie konzentriert. Es wird angenommen, dass Real Deal und Cloud 9 En-Echelon-Strukturen sind, die sich in der Tiefe mit Surebet verbinden. Die mineralisierte Zone Surebet bleibt in alle Richtungen offen.

Fazit: Goliath Resources hat sich für diese Saison viel vorgenommen. Das Management von 84 Bohrungen von 24 verschiedenen Bohrpads aus ist kein Pappenstiel. Witterungsbedingt arbeitet sich das Team von der Talsohle in größere Höhe vor. Auch aus diesem Grund wurde Pad J am Beginn der Saison ausgewählt. Umso ermutigender sind erste Beobachtungen, die darauf hindeuten, dass die Mineralisierung auf Pad J in Verbindung mit der Mineralisierung der bekannten Surebet-Zone stehen könnte. Viel deutet darauf hin, dass Goliath im vulkanischen Gestein das Zuführungssystem entdeckt hat, das die Quelle für die Mineralisierung im höher gelegenen Sedimentgestein der Surebet-Zone darstellt. Weitere Bohrungen – insbesondere auf dem strategisch gelegenen Pad 15 – werden diese Hypothese in Kürze testen. Das Projekt von Goliath wächst in einem rasanten Tempo in alle Himmelsrichtungen. Die relative Stärke der Aktie zeigt, dass Investoren das zu schätzen wissen.

Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren!

Goldinvest auf LinkedIn



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Goliath Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Goliath Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.