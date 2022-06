Newcore Gold gibt Bought-Deal-Finanzierung von 5 Mio. CAD bekannt

DIESE PRESSEMITTEILUNG DARF NUR IN KANADA VERBREITET WERDEN UND IST NICHT FÜR US-NACHRICHTENDIENSTE ODER FÜR DIE VERBREITUNG IN DEN USA GEEIGNET

28. Juni 2022 - Vancouver (British Columbia). Newcore Gold Ltd. (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) („Newcore“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Abkommen mit einem Zeichnerkonsortium (die „Zeichner“) unter der Leitung von Stifel GMP unterzeichnet hat, dem zufolge die Zeichner zugestimmt haben, 16.700.000 Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) zu einem Preis von 0,30 $ pro Stammaktie (der „Angebotspreis“) für Bruttoeinnahmen in Höhe von insgesamt 5.010.000 $ zu erwerben (das „Angebot“).

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungsaufwendungen beim unternehmenseigenen Goldprojekt Enchi in Ghana sowie als Betriebskapital- und zu allgemeinen Unternehmenszwecken zu verwenden.

Die Stammaktien werden mittels eines Prospektnachtrags in allen Provinzen und Territorien Kanadas, ausgenommen Quebec, gemäß National Instrument 44-102 – Shelf Distributions angeboten werden. Die Aktien werden auch in den USA im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß einer Befreiung von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) sowie in anderen Rechtsprechungen außerhalb Kanadas auf Basis einer Befreiung angeboten und verkauft werden.

Das Angebot soll um den 12. Juli 2022 herum abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Erhalt sämtlicher erforderlicher Genehmigungen der TSX Venture Exchange und der Wertpapierregulierungsbehörden.

Diese Pressemitteilung darf nicht als Kauf- oder Verkaufsangebot angesehen werden. Auch dürfen in Staaten, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, keine Verkäufe stattfinden. Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act registriert und dürfen in den USA nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act und dem geltenden bundesstaatlichen Wertpapierrecht befreit.