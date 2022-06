CREDIT SUISSE stuft UNITED PARCEL SERVICE INC auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Ariel Rosa

Analysiertes Unternehmen: UNITED PARCEL SERVICE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 225

Kursziel alt: 226

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für UPS von 226 auf 225 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Unter der neuen Führung konzentriere sich der Logistikkonzern mehr auf die Umsatzqualität als auf das reine Volumenwachstum, schrieb Analyst Ariel Rosa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das habe die Profitabilität gesteigert. Der Abschlag im Vergleich zu anderen Werten der Branche unterschätze das Potenzial des US-Unternehmens./mf/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2022 / 08:43 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.