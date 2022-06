DERMAGO erhält 2 Mio. EUR durch Privatinvestoren-Netzwerk / Mehr als 750 Privatinvestoren beteiligen sich über Companisto an dem Pharmaunternehmen mit internationalem Vertrieb

Strausberg (ots) - Das Pharmaunternehmen DERMAGO GmbH erhielt binnen weniger

Wochen eine Investmentzusage über knapp 2 Millionen Euro in der

Finanzierungsrunde auf Companisto. Mehr als 750 Privatinvestoren beteiligten

sich an dem Pharmaunternehmen, das derzeit bereits 2 von 3 erstattungsfähige

Arzneimittel im internationalen Vertrieb am Markt etabliert hat.



Das Pharmaunternehmen entwickelt und vertreibt Generika für

verschreibungspflichtige Arzneimittel im Bereich der Hauterkrankungen. Zudem

hält es ein patentgeschütztes Originalpräparat im gleichen Bereich. Mit dem

Investment in die DERMAGO GmbH bot sich den Investoren die Möglichkeit, in drei

Pharmaunternehmen gleichzeitig zu investieren. So fungiert die DERMAGO GmbH als

Muttergesellschaft der Töchter Aresus Pharma, DEGODE Pharma und Skin Care

Pharma. Sowohl die DEGODE Pharma, als auch die Aresus Pharma sind dabei keine

unbekannten Firmen für das Privatinvestoren-Netzwerk. Bereits 2018 absolvierte

die DEGODE Pharma eine erfolgreiche Finanzierungsrunde auf Companisto. Aresus

Pharma folgte im Jahr 2019 und schloss diese ebenfalls erfolgreich ab.