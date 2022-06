„Die Entlohnung ist für jedes Unternehmen ein echtes Problem. Seit Generationen sind wir bei der Festlegung von Gehältern an Offline-Praktiken mit höchst unsicheren Methoden angewiesen. Diese Probleme sind sowohl universell als auch sehr teuer. Als ich Matt und das Pave-Team zum ersten Mal traf, war ich besonders begeistert von den allgegenwärtigen Kompensationsschmerzen auf der ganzen Welt. Wir freuen uns, das Wachstum von Pave voranzutreiben, um alle globalen Unternehmen und Mitarbeiter zu unterstützen", sagte Mark Goldberg, Partner bei Index Ventures.

„Die Reise von Pave hat gerade erst begonnen. Weltweit gibt es vier Milliarden Arbeitnehmer, und für jeden einzelnen von ihnen ist die Vergütung ein Ratespiel", so Matt Schulman, Gründer und CEO von Pave. „Wir werden erst aufhören, wenn jeder einzelne Mensch auf der Welt seinen Wert kennt und das bekommt, was er verdient."

SAN FRANCISCO, 28. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Pave , die Echtzeit-Vergütungsplattform, die Unternehmen bei der Planung, der Kommunikation und dem Benchmarking mit dem Markt unterstützt, gab heute bekannt, dass das Unternehmen 100 Millionen US-Dollar in einer Serie-C-Finanzierung aufgebracht und Advanced-HR von Morgan Stanley übernommen hat. Advanced-HR verfügt über eine Produktpalette, die Option Impact, Option Driver und VCECS (Venture Capital Executive Compensation Survey) umfasst.

Mit einem Wert von 1,6 Milliarden Dollar festigt Pave seine Position als Marktführer und am schnellsten wachsender globaler CompTech-Anbieter

Pave sammelt 100 Millionen Dollar in der Serie C unter Führung von Index Ventures und erwirbt Option Impact

