Bewerber richtig ansprechen Experte verrät 5 Tipps, wie Steuerkanzleien die richtigen Bewerber erkennen und falsche aussortieren (FOTO)

Berlin (ots) - Unzählige Steuerkanzleien suchen verzweifelt nach neuen

Fachkräften. Oft haben Kanzleien gar keine andere Wahl, als Bewerber

einzustellen, deren Qualifikationen nicht ausreichend sind oder die aus anderen

Gründen nicht in die Kanzlei passen - nur so ist es möglich, die anstehende

Arbeit zu bewältigen. Doch das erweist sich weder für die Steuerkanzlei noch für

den Bewerber als gewinnbringend.



"Stellt sich im Nachhinein heraus, dass ein Bewerber ungeeignet ist, entstehen

ungeahnte Kosten. Das Problem kann man vermeiden, indem man sich schon während

des Bewerbungsverfahrens an ein paar einfache Tipps hält", erklärt

Recruiting-Experte Dennis Dominguez. Gerne verrät er im Folgenden, warum man als

Steuerberater gut daran tut, Bewerber auch einmal abzulehnen.