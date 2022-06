BERLIN/LUXEMBURG (dpa-AFX) - Ein Aus für neue Verbrenner-Autos in der EU ab 2035 bleibt umstritten - auch unter den Ampelkoalitionären. Bei der entscheidenden Abstimmung der EU-Länder zeichnete sich bis zum Dienstagnachmittag noch keine Einigung ab. Die für Umwelt zuständigen EU-Minister berieten stundenlang in Luxemburg, um eine gemeinsame Position zur Zukunft von Verbrenner-Autos zu finden. Es wurde mit langen Beratungen bis in die Nacht gerechnet. Streit über eine gemeinsame Position gab es auch in der Bundesregierung.

Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) sagte in der Sitzung, Deutschland unterstütze das Verbrenner-Aus, wenn Fahrzeuge außerhalb der sogenannten CO2-Flottengrenzwerte noch mit klimafreundlichen Kraftstoffen betrieben werden dürften. Die Kernfrage aber ist, ob damit auch Pkw gemeint sind - so sieht das die FDP. Finanzminister Christian Lindner (FDP) wies Aussagen Lemkes zurück.