Talogy bringt modulare Assessmentlösungen auf den Markt und bietet damit eine einzigartige Konfigurationsmöglichkeiten

Glendale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Talogys 75-jährige Branchenerfahrung

und wissenschaftliche Expertise ist für Kunden jetzt auf eine neue und noch

bessere Art nutzbar, die leistungsstarke Technologie mit wissenschaftlich

fundierten Bewertungsprinzipien kombiniert, und so Effektivität und Effizienz in

den Einstellungsprozess bringt, ohne die Integrität zu beeinträchtigen.



Unbegrenzte Kombinationen ausgewählter Assessmentmodule, die auf spezifische

Kompetenzen testen, mit großartiger Nutzererfahrung und der schnellsten

Implementierungszeit auf dem Markt, dabei stehen Wissenschaft und Daten im

Mittelpunkt - das ist es, was die neuen konfigurierbaren

End-to-End-Assessmentlösungen von Talogy (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=35

73913-1&h=4146288818&u=http%3A%2F%2Fwww.talogy.com%2Fde%2Ftalogy-tech%2F%3Futm_s

ource%3Dprnewswire.com%26utm_medium%3Daffiliate%26utm_campaign%3DGLOBAL-ALL-PR-P

RN-JUN22%23carousel&a=die+neuen+konfigurierbaren+End-to-End-Assessmentl%C3%B6sun

gen+von+Talogy) bieten.