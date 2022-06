Vorbestellungen für die Nintendo Switch sind ab sofort möglich. Die Veröffentlichung auf Steam erfolgt am 13. September 2022!

TOKIO, 28. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Aniplex Inc. gab heute bekannt, dass das handgemachte Notebook-Abenteuer RPG Time: Die Legende von Wright am 18. August 2022 für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheint. Vorbestellungen für die Nintendo Switch über den Nintendo eShop sind ab heute möglich. Fans können sich auch auf eine Steam Veröffentlichung am 13. September 2022 freuen. Darüber hinaus ist jetzt ein brandneuer Teaser-Trailer auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Aniplex of America verfügbar.