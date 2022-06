Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Konstantinos Vasiadis ist der Geschäftsführer der Elvinci.deGmbH in Nürnberg. Als Experte für B/C-Ware, Retouren und Lagerüberhängeunterstützt er Handels- und Produktionsunternehmen, unnötige Kosten durch zuvolle Lager zu vermeiden. Zusammen mit seinem Team kauft er Überschüsse durchÜberproduktion und Retouren ein und positioniert sich so gleichzeitig alsTOP-Einkaufsquelle für kleinere Händler, die die Waren dann an Endkundenbringen. Sein Spektrum wächst kontinuierlich weiter und umfasst mittlerweileWaren aus aller Welt.Die Corona-Krise und die daraus resultierenden Herausforderungen in derweltweiten Supply Chain bereiten vielen Unternehmen und Händlern Kopfzerbrechen.Durch die hohen Preise und Unsicherheiten im Hinblick auf Konsum- undInvestitionsnachfragen der Endkunden werden Unternehmen zögerlicher undzurückhaltender beim Einkauf. Sie möchten volle Warenlager vermeiden und lieberabwarten, wie sich die Nachfrage am Markt entwickelt, anstatt ins Risiko zugehen. Eines ist aber vorhersehbar, erklärt Konstantinos Vasiadis von derElvinci.de GmbH: "Die wirtschaftliche Situation, beeinträchtigt durch Corona,Rohstoffknappheit und den Ukraine-Krieg, wird sich nicht morgen erholt haben."Der Experte warnt Unternehmen, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt sei, umden Einkauf zu reduzieren. "Es wird noch lange dauern, bis sich die Preisewieder normalisiert haben. Wahrscheinlicher ist, dass sie steigen und nicht,dass sie wieder fallen." Nach wie vor leiden Exporte unter der schwächelndenWeltwirtschaft - und steigende Inflationsraten dämpfen weiterhin dasNachfrageverhalten. Auch Konsumenten sehen sich daher nach Alternativen um.Konstantinos Vasiadis rät daher frühzeitig Ware einzukaufen, anstatt aufsinkende Preise zu hoffen. Die Preise werden eher steigen - ein kurzfristigerRückgang ist nicht in Sicht. Für betroffene Unternehmen sei die Situation mitdem Aktienmarkt zu vergleichen: "Man kann nicht 100 Prozent sicher sein, wiesich die Preise entwickeln, aber in der momentanen Krise ist ein Anstiegwahrscheinlicher als ein Abstieg", erklärt der Experte. Auch sei auf diePrognosen kein Verlass: "Diese sind sehr stark vom weiteren Verlauf desmilitärischen Konflikts in der Ukraine und den politischen Konsequenzenabhängig." Doch so unsicher die Situation für viele auch ist, so ist auf einesVerlass: Die Elvinci.de GmbH hat es sich mit ihrer langjährigen Erfahrung zurAufgabe gemacht, für Unternehmen in unsicheren Zeiten wie diesen ein