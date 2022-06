Tradingsignale der Elliottwaver Software

Die Elliottwaver Software ist eine Ergänzung zur täglichen Analyse auf www.elliottwaver.de. Für den Einstieg in einen Trade wird eine neu entwickelte Checkliste benutzt.

Mit der Checkliste wird die Anzahl der Signale geprüft.

Die Software zeigt rote Bars am Top an, gefolgt von roten Punkten, die Bars wechseln auf grau, der Trendkanal wird gebrochen und das rotgerahmte Rechteck entsteht. Das fünfte Signal - Rechteck ist das Shortsignal. Der Trade ist nach dem Einstieg nicht mehr in die Verlustzone geraten. Weitere Informationen finden Sie auf www.elliottwaver.de. Die Software steht für Sie für 30 Tage kostenlos zur Verfügung. Eine Anwendung in Realtime stellen wir börsentäglich zur Verfügung.

