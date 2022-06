Das Handmade Notebook Adventure RPG Time Die Legende von Wright erscheint für Nintendo Switch(TM) und PlayStation® 4 am 18. August 2022!

Tokio (ots/PRNewswire) - Vorbestellungen für die Nintendo Switch(TM) sind ab

sofort möglich. Die Veröffentlichung auf Steam ® erfolgt am 13. September 2022!



Aniplex Inc. gab heute bekannt, dass das handgemachte Notebook-Abenteuer RPG

Time: Die Legende von Wright am 18. August 2022 für Nintendo Switch(TM) und

PlayStation® 4 erscheint. Vorbestellungen für die Nintendo Switch(TM) über den

Nintendo eShop sind ab heute möglich. Fans können sich auch auf eine Steam®

Veröffentlichung am 13. September 2022 freuen. Darüber hinaus ist jetzt ein

brandneuer Teaser-Trailer auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Aniplex of

America verfügbar.