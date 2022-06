Extrem schlechte Prognose über Inflation - nun die Leugnung der Realität: die beiden wichtigsten Notenbanken der Welt, die EZB und die Fed, stürzen von einem Schlamassel ins Nächste! Erst leugneten sowohl Fed als auch EZB die Inflation - aber während die Fed schon im November die Kurve bekam, hielt die EZB an ihrer Leugnung fest und ist nun so weit hinter der Kurve, dass ihr Plan, im Juli die Zinsen um 0,25% und dann im September vielleicht sogar um 0,5% anzuheben, fast schon lächerlich mikrig wirkt (Ungarn hat heute den Leitzins um 1,85% angehoben!). Die Fed und die EZB hingegen begehen jetzt den nächsten schweren Fehler und leugnen den scharfen wirtschaftlichen Abschwung - das kostet den letzten Rest an Glaubwürdigkeit..

Hinweise aus Video:

1. Stopp von Gas aus Russland soll 193 Milliarden Euro und 5,6 Millionen Jobs kosten

2. Macron „klärt Biden auf“ über Ölproblem – „der Blinde führt den Blinden“

