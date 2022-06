Disclaimer:

Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.

Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich in der seit 8612 laufenden lila 5 der schwarzen 1.Die lila 5 bildet – ausgehend von 8612 einen Impuls (normale Beschriftung) mit blauer 1/A=16297 (orangene 1=13461, orangene 2=11324, kurze orangene 3=16030, orangene 4=14814, kurze orangener 5=16297) sowie blauer 2/A (bisher 12432) oder ein Zigzag (blaue W=16297 mit orangener A=13461, orangener B=11324, orangener C=16297) nebst blauer X (bisher 12432; farbig umrandete Beschriftung).Der Verlauf der grauen 0-b-Linie (derzeit bei 1624x) zeigt für die blaue 2/B/X (bisher 12432) ein Grundmuster (Flat, Zigzag oder Impuls) an. Damit dürfte das Potenzial des Rücklaufs eher begrenzt sein, was als starkes Argument für eine blaue 2/B/X gewertet werden kann und gegen eine laufende schwarze Alt: 2 (mit schwarzer Alt: 1=16297) spricht. Der bis 8612 reichende Zielbereich der blauen 2/B/X wurde bereits erreicht und das für eine nachhaltige Fortsetzung auf der Oberseite notwendige 38er RT bei 13361 (hellgrüne Fibos) unterschritten.Die blaue 2/B bzw. deren orangene Alt: A/W kann mit grüner A=14914, grüner B=15739 (rote A=16287, rote B=14838, rote C=15739) sowie grüner C=12432 fertig gezählt werden. Eine blaue X dürfte wegen des Bruchs der grünen 0-b-Linie noch nicht abgeschlossen sein.Der bisherige Verlauf der blauen 3/C bzw. orangenen Alt: B/X (bisher 14927) lässt sich impulsiv als grüne 1/Alt: A=14927 sowie grüne 2/Alt: B (bisher 12836; MOB 12432) interpretieren.Die grüne 2/Alt: B bzw. deren lila A/W kann mit der roten A=13271, roten B=14711 (Flat mit blauer a=14276, blauer b=13684, blauer c=14711) und roten C (bisher 12836; blaue i=14456, blaue ii=14628, blaue iii=14289, blaue iv=14425, blaue v bisher 12836) fertig gezählt werden (blauer Pfad).Durch den Folgeanstieg oberhalb 12219 scheidet ein impulsiver Abschluss der roten C aus, womit von einem angedeuteten EDT in der orangenen v ausgegangen werden kann. Unterhalb des Ausgangspunkts der orangenen v bei 14076 muss eine weitere Ausdehnung der roten C auf der Unterseite in Betracht gezogen werden (nicht im Chart reflektiert).Der vermutlich korrektive Start des Anstiegs auf 13383 (blaue a/w=13382, blaue b/x bisher 13114, eventuell laufende blaue c/y) deutet den Abschluss der lila A/W bei 12836 an. Die lila B/X ist oberhalb 14076 zu erwarten, wobei aufgrund des grossen Preisbereichs des angedeuteten EDTs in der orangenen v ein Überschiessen der lila B/X nicht überraschen würde. Die lila B/X hat auf der Oberseite auch noch viel Platz bis 16220 (grüne Fibos, blauer Pfad).Der Anstieg lässt sich aber weiterhin auch impulsiv (blaue i=13060, blaue ii=12905, orangene i=13382, orangene ii bisher 13114) und damit als laufende grüne 3/Alt: C zählen. Das Mindestziel der grünen 3 liegt derzeit bei 15572 und das 161er Ziel bei 16873 bzw. der Zielbereich der grünen Alt: C zwischen 14927 und 16873 (hellblaue Fibos, orangener Pfad).Ein direktes Anlaufen der grauen 0-b-Linie inkl. neuem Allzeithoch kann sowohl mit der impulsiven (blauer Pfad) als auch korrektiven Zählweise (hellgrüner Pfad) realisiert werden. Dabei könnte die orangene Alt: B/X sogar bis 18686 vordringen. Der Zielbereich der fehlenden orangenen Alt: C beginnt derzeit bei 12538 (violette Fibos; hellgrüner Pfad).,DAX und DJI haben mit ihren Allzeithochs bei 16297 bzw. 36954 einen vollständigen Aufwärtsimpuls abgeschlossen. Der aktuelle Rücklauf hat sowohl im DAX das 38er RT bei 13361 als auch im DJI bei 29816 unterschritten. Damit wären jetzt beide Indizes bereit für das Vordringen in unbekannte Welten auf der Oberseite.