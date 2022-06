Marathon Capital und Sumitomo Mitsui Banking Corporation schließen strategische Partnerschaft

Partnerschaft zur Ausweitung der Reichweite und des Dienstleistungsangebots von Marathon Capital und SMBC, um den Kunden umfassende strategische und finanzielle Unterstützung zu bieten, die sie zur Erreichung ihrer globalen Energiewendeziele benötigen

CHICAGO, 28. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Marathon Capital, LLC („Marathon Capital"), eine führende unabhängige Investmentbank, hat eine Vereinbarung über eine strategische Kooperation mit der Sumitomo Mitsui Banking Corporation („SMBC"), einem der weltweit größten Kreditgeber für Industrie, Energie und Infrastruktur, geschlossen. SMBC gehört zur SMBC Group, einer hochkarätigen globalen Finanzgruppe mit Hauptsitz in Tokio und einer konsolidierten Bilanzsumme von rund 2 Billionen Dollar. In Verbindung mit der Kooperationsvereinbarung haben die Parteien eine verbindliche Vereinbarung über eine Minderheitsbeteiligung an Marathon Capital getroffen. Die Mittel werden dazu verwendet, das Wachstum und die Expansion des Unternehmens zu beschleunigen.