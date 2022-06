Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine hätten rasant steigende Energie- und Nahrungsmittelpreise die Konsumlust der Verbraucher in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone gedämpft, hieß es im Bericht. Auch hätten steigende Covid-Infektionszahlen in Europa sowie von China ausgehende Lieferkettenprobleme der Weltwirtschaft den Ausblick eingetrübt. Die neuen Wachstumsprognosen seien auch Grundlage für einen neuen Haushalt für dieses Jahr, den die Regierung kommende Woche vorlegen wolle./men/bek

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Regierung hat laut Kreisen ihre Erwartungen an das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr unter anderem wegen steigender Preise deutlich gekappt. So geht das Finanzministerium in Paris nur noch von einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 2,5 Prozent aus, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstabend unter Berufung auf namentlich nicht genannte Beamte der Behörde berichtete. Anfang des Jahres hatte die Regierung noch mit 4 Prozent Wachstum gerechnet.

