Risiken in China, Kommentar zu den Sportartikelherstellern von Joachim Herr

Frankfurt (ots) - In China geht es steil abwärts für die Sportartikelindustrie.

Nike musste im Quartal von März bis Mai eine Umsatzeinbuße von einem Fünftel

hinnehmen. Adidas und Puma hatte es von Januar bis März mit einem Rückgang von

jeweils mehr als einem Drittel noch härter getroffen. Das schmerzt die

Unternehmen besonders, da China lange der stärkste Wachstumsmarkt war. Hinzu

kommt: In keiner anderen Region ist das Geschäft so profitabel wie dort.



Bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie lief es in China glänzend für die Branche.

Mit wachsendem Wohlstand achten immer mehr Menschen auf ihre Gesundheit, treiben

Sport und haben mehr Geld, um sich begehrte westliche Sportschuhe und

Sportbekleidung leisten zu können. Doch dann lähmte das Virus im Frühjahr 2020

das Geschäft. Im Jahr darauf folgte eine fulminante Erholung. Aber das nächste

Ungemach ließ nicht lange auf sich warten: In den sozialen Medien Chinas wurde

zum Boykott von Bekleidung aus dem Westen aufgerufen. Dahinter stecken die

Sanktionen, die die EU und die USA wegen der Zwangsarbeit von Uiguren

beschlossen hatten.