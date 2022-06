LUCINITY GEHT PARTNERSCHAFT MIT SEON EIN, UM SYNERGIEN IM BEREICH DER AML-KONFORMITÄT UND DES BETRUGSMANAGEMENTS ZU ERSCHLIESSEN

Die AML-Lösung von Lucinity nutzt künstliche Intelligenz (KI), um menschliche Erkenntnisse zu unterstützen und so die Effizienz und Produktivität von Fachleuten für Compliance-Risiken zu steigern.

SEONs Lösung zur Betrugsprävention wird ab sofort über die Lucinity-Plattform verfügbar sein und Kunden ganzheitliche Compliance-Risiko-Services von der Transaktionsüberwachung bis zur Echtzeit-Betrugserkennung und -prävention bieten.

SEON wurde 2017 gegründet, hat mehr als 5.000 Kunden auf der ganzen Welt bedient und wächst schnell. Die Lösung vereinfacht das Betrugsmanagement, indem sie die Identität von Käufern überprüft und betrügerische Transaktionen in Sekundenschnelle aufzeigt. SEON bietet die Überwachung von Kreditkartenzahlungen in Echtzeit und nutzt dabei vordefinierte und anpassbare Regeln, die für die Überwachung von Kreditkartentransaktionen in großem Umfang entwickelt wurden. Dadurch ist SEON in der Lage, illegales Verhalten durch modernste Methoden zur Erfassung von geistigem Eigentum (IP), Geräte-Fingerprinting und Überwachung sozialer Medien aufzudecken.

Durch die Einbindung der Echtzeitdaten von SEON in die AML-Software von Lucinity wird die Partnerschaft die Barrieren zwischen isolierten Bereichen von AML und Betrug durchbrechen und eine ganzheitliche Analyse von Risiken und Verhalten ermöglichen. Compliance-Experten können nun ihre Compliance-Risikoaktivitäten in einer Plattform konsolidieren und Geldwäsche- und Betrugsfälle miteinander verknüpfen. Intuitive Visualisierungen werden den Nutzern die Möglichkeit geben, effizient und schnell Entscheidungen zu treffen. Dadurch können Betrugsanalysten eine Transaktion innerhalb der AML-Lösung von Lucinity genehmigen oder ablehnen und eine Verbindung zum Zahlungsabwickler herstellen, um eine betrügerische Transaktion zu stoppen.