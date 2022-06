Ariel und HOERBIGER kündigen Partnerschaft für trockenlaufende Kompressorlösungen für Wasserstoff-Mobilitätsmärkte an

Mount Vernon, Ohio (ots/PRNewswire) - Die Ariel Corporation, der weltweit größte

Hersteller von Kolbenkompressoren, und HOERBIGER, der weltweit führende Anbieter

von Kolbenkompressor-Komponenten, geben ihre Vereinbarung über die Entwicklung

von trockenlaufenden Kompressorlösungen für den Wasserstoffmobilitätsmarkt

bekannt. Die im Rahmen dieser Partnerschaft entwickelten Lösungen erfüllen die

zu künftigen Anforderungen einer modernen Wasserstofftankstellen-Infrastruktur

für öffentliche Verkehrsmittel und Schwerlastfahrzeuge wie z.B. Busse, Züge oder

Schiffe.



Ariel und HOERBIGER haben das vergangene Jahr genutzt, um die gemeinsamen

Kompetenzen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Engineering und

Herstellung zu bündeln. Im Rahmen der Partnerschaft entwickeln beide Unternehmen

eine Kompressorlösung, die für viele geplante oder bereits begonnene Projekte

für die effiziente und zuverlässige Betankung von Fahrzeugen mit großem Volumen

und unter hohem Druck geeignet ist.





HOERBIGER ist damit künftig in der Lage, fertige Verdichter-Pakete alsGesamtlösung für den Bereich der Wasserstofftankstellen anzubieten.Ariel Corporation: Ariel ist der weltweit größte Hersteller vonGas-Hubkolbenkompressoren und setzt Maßstäbe in Sachen Qualität, Zuverlässigkeitund Kundendienst. Seit 1966 hat Ariel über 65.000 Kompressoren ausgeliefert undin über 100 Ländern installiert. Die Ariel-Kompressoren werden in einer Vielzahlvon Anwendungen für den weltweiten Energiemarkt, den Industriegasmarkt sowie fürden Transport, die Speicherung und die Lieferung von Druckgas eingesetzt. AlsHersteller von Weltrang setzt Ariel durch fachkundige Konstruktion undFertigung, branchenführende Forschung und Entwicklung sowie einenunübertroffenen Kundendienst den Maßstab in der Branche.HOERBIGER ist weltweit im Energiesektor, in der Prozessindustrie, in derAutomobilindustrie, in der Maschinenbauindustrie, in der Sicherheitstechnik undin der Elektroindustrie tätig. 5.862 Mitarbeiter erzielten 2021 an 131Standorten in 46 Ländern einen Umsatz von 1,119 Milliarden Euro. Unsere Produkteund Services kommen in Kolbenkompressoren, bei der Gasstrom-Regelung, inFahrzeugantrieben, bei der Drehdurchführung, im Explosionsschutz, bei Gasmotorenund in der Automobilhydraulik zum Einsatz.