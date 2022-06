MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zu Grünen in Bund und Ländern:

"Nach der Wahl von Hendrik Wüst zum NRW-Regierungschef soll heute auch Daniel Günther als Ministerpräsident von Schleswig-Holstein bestätigt werden. Zwei schwarz-grüne Koalitionen mehr - weil man zusammenpasst. Alternatives ist bei den Grünen nur noch in ihrer Frühgeschichte zu finden. Heute wählt das ökologisch-liberale Bürgertum die Partei, die Union bringt die konservativ gesinnte Mittelschicht ein. Ein Viertel aller Länder wird nun Schwarz-Grün regiert. Diese Bündnisse umzingeln mehr und mehr die Bundesregierung mit Grünen-Beteiligung. Hier dürfen sogar versprengte grüne Fundis wie die Umweltministerin Steffi Lemke in der Ampel mitregieren. Die grünen Minister müssen sich beispielsweise über die Bezahlung diverser Krisenlasten mit SPD und Liberalen und dazu mit ihren Freunden in den Ländern streiten. Den Spagat erschwert, dass die FDP den Finanzminister stellt. Christian Lindner ist kein Freund von grünem Glanz."/zz/DP/men