FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - Die "Märkische Oderzeitung" zu Reform/Gesundheitswesen:

"Gleichzeitig bleibt vieles nebulös. So will Gesundheitsminister Karl Lauterbach drei Milliarden Euro "Effizienzgewinne" heben - wobei man aber bisher nur weiß, dass eine Milliarde davon auf eine Sondersteuer für Pharmahersteller entfallen soll, die selbst forschen und mit neuen Medikamenten gute Umsätze machen. Auch die Kassen sollen bluten. Ihre einst stolzen Reserven, schon von Lauterbachs Vorgänger Jens Spahn abgeschmolzen, werden nun noch kleiner. Da ist dann bald nichts mehr zu holen. Lauterbach redet von einem Übergangsjahr, weil er ja, etwa im Krankenhaussektor, Reformen plane. Dass die, wenn es denn dazu kommen sollte, bereits 2024 greifen, darf man bezweifeln. Und so, wie sich bisher das Hin und Her zwischen Lauterbach und der FDP in der Gesundheitspolitik darstellt, muss man wohl auch in Zukunft eher Stückwerk erwarten als echte Reformpolitik."/zz/DP/men