DAX – es ist ein harter Kampf gegen den Trend

Auch wenn in den letzten Handelstagen so etwas wie Hoffnung aufgekeimt ist, wurden an den letzten Tagen die aufgelaufenen Gewinne immer wieder abverkauft. Ein Erreichen der Abwärtstrendlinie ist bislang keine Option für die Marktteilnehmer. Die Indikatoren verlaufen im neutralen Bereich und geben keinen Anlass, auf bessere Zeiten zu hoffen. Der vor einigen Tagen generierte zusammengesetzte Hammer, dürfte inzwischen seine Wirkung wieder verloren haben. Die Umsätze zeigen ebenfalls an, dass die Marktteilnehmer derzeit keine Lust auf Investitionen haben. Andererseits herrscht auch kein Abgabedruck, was zumindest ein wenig beruhigt. Trotzdem dürften auch die kommenden Tage und Wochen weiter im übergeordneten Abwärtstrend verlaufen und den Marktteilnehmern wenig Freude bereiten.

S&P500 – Die Erholungsbewegung vor dem Ende?

Die Bewegung des S&P500 verläuft nahezu wie im Schulbuch. Eine Erholungsbewegung wird immer wieder mit einem kräftigen Rücksetzer beendet. Der so geschaffene kurzfristige Aufwärtstrend erfährt somit immer ein dynamisches Ende. Eine solche Bewegung kann nun auch wieder bevorstehen. Der gestrige Handelstag deutete wieder an, was in den kommenden Tagen passieren könnte. Die Indikatoren kippen im neutralen Bereich nach unten ab und unterstützen somit diese Erwartungshaltung eines erneuten Rückgangs. Allerdings war der Umsatz gestern nicht besonders hoch, weshalb auch hier von mangelnder Abgabebereitschaft gesprochen werden muss. Die jüngste Erholungsbewegung sollte trotzdem vor dem Ende stehen.

Gold – von einer Flucht in den sicheren Hafen ist nichts zu spüren

Es ist noch immer die Unterstützungszone, die dem Gold einen gewissen Halt bietet. Das Edelmetall bröckelt derzeit vor sich hin und von verstärkter Krisenangst und Flucht in den vermeintlich sicheren Hafen ist derzeit kaum etwas zu spüren. Die Untergrenze der Unterstützungszone ist inzwischen wieder in greifbarer Nähe. Da die Indikatoren entsprechend der Kursentwicklung flach verlaufen ist von dieser Seite her keine Unterstützung zu erwarten. Ein Halten dieses Bereichs ist damit nicht zwingend zu erwarten.

