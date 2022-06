PUMA KOOPERIERT MIT BRANCH, UM DIE ERSTE GLOBALE E-COMMERCE APP ZU LANCIEREN UND AUSZUBAUEN

„Die Einführung einer mobilen App ist eine große Initiative für das Unternehmen und ein Wunsch unserer Kunden", sagte Jason Isenberg, Global Head of Digital Consumer Experiences, PUMA. „Um unseren Kunden ein qualitativ hochwertiges mobiles Erlebnis bieten zu können, mussten wir einen Technologiepartner finden, der einen nahtlosen Übergang zwischen den Plattformen gewährleistet und uns dabei hilft, unsere Nutzerbasis zu identifizieren und auszubauen. Branch ist genau dieser Partner, und wir sind mit den bisherigen Ergebnissen sehr zufrieden."

Zunächst wird sich die Arbeit von PUMA mit Branch auf drei Schlüsselbereiche konzentrieren:

Web-to-App - PUMA wird Branchs Web-to- App Smart Banner verwenden („ Journeys " genannt) nutzen, um Kunden von der PUMA-Website in die PUMA-App zu leiten. Dadurch werden neue App-Installationen vorangetrieben und Nutzer dynamisch auf der Grundlage ihres Engagements angesprochen.

verwenden („ " genannt) nutzen, um Kunden von der PUMA-Website in die PUMA-App zu leiten. Dadurch werden neue App-Installationen vorangetrieben und Nutzer dynamisch auf der Grundlage ihres Engagements angesprochen. E-Mail - Durch die Verwendung von Branchs Universal Email Produkt wird PUMA seine CRM-Kampagnen um dynamische Deep Links und mobile Attribution erweitern. Dies erhöht das Engagement, verringert die Abwanderung und verbessert die Konversionsrate, indem es Elemente wie die Bestellung per Mausklick ermöglicht.

Produkt wird PUMA seine CRM-Kampagnen um dynamische Deep Links und mobile Attribution erweitern. Dies erhöht das Engagement, verringert die Abwanderung und verbessert die Konversionsrate, indem es Elemente wie die Bestellung per Mausklick ermöglicht. Soziales - Mit Hilfe von Branch werden alle sozialen Links von PUMA in der Lage sein, Deep-Links von sozialen Plattformen zu den Inhalten der PUMA-App herzustellen. Dies wird die Konvertierung und das Engagement der App weiter fördern und gleichzeitig neue Einnahmequellen erschließen.

„PUMA ist eine Marke, der Millionen von Verbrauchern weltweit vertrauen, und wir freuen uns, dass sie Branch ausgewählt haben, um sie durch das mobile Ökosystem zu führen", sagte Mirko Brinker, Director Central EMEA bei Branch. „Mit unserer dynamischen Verknüpfungsinfrastruktur kann PUMA seinen Kunden ein reibungsloses mobiles Erlebnis bieten und sich gleichzeitig den Zugang zu kanalübergreifenden Attributionserkenntnissen sichern, die ihnen bei der Planung künftiger Kampagnen helfen werden."

PUMA führt seine App Markt für Markt ein, beginnend mit Indien, wo sie Anfang Juni eingeführt wurde.

Informationen zu Branch

Branch bietet die branchenweit führenden Plattformen für die Verknüpfung und Messung mobiler Daten, die das Nutzererlebnis und die Attribution über Geräte und Kanäle hinweg vereinheitlichen. Branch wurde seit 2014 von über 100.000 Apps ausgewählt, darunter Adobe, BuzzFeed, Yelp und viele mehr, und verbessert die Erfahrungen von mehr als 3 Milliarden monatlichen Nutzern auf der ganzen Welt.

Informationen zu PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Bekleidung und Accessoires entwirft, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit mehr als 70 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur unermüdlich voran, indem es schnelle Produkte für die schnellsten Athleten der Welt entwickelt. PUMA bietet Performance- und sportlich inspirierte Lifestyle-Produkte in Kategorien wie Fußball, Laufen und Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA arbeitet mit renommierten Designern und Marken zusammen, um Sporteinflüsse in die Straßenkultur und die Mode zu bringen. Zur PUMA Group gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern, beschäftigt weltweit rund 16.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Herzogenaurach, Deutschland.

